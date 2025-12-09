В России создают ядерные часы для фиксации времени около черных дыр

Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) приступили к проекту создания сверхточных ядерных оптических часов. Они помогут определить, как замедляется время в любой точке галактики, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.

«Они нужны для того, чтобы движущийся объект всегда точно знал, где он находится в пространстве без связи с глобальными навигационными системами. Я имею в виду и ближние полеты внутри атмосферы, и дальний космос. Наша задача — создать устройство, которое работало бы без глобальных навигационных систем, но было бы гораздо более точным, чем гироскопы и акселерометры. Если вы с традиционным промышленным акселерометром и гироскопом куда-то летите, — ошибка накапливается, и через час оказывается, что вы находитесь в точке, которая отличается от нужной вам на расстояние в 100 метров», — объяснил академик.

В дальнем космосе нет никакой навигации, «глонассы» работать не будут. И создание систем, которые могут быть помещены на спутник с возможностью точно определить, где этот спутник находится, — необходимы. Для этого нужны очень совершенные часы, которые могут показывать положение в гравитационном поле с сантиметровой точностью. Сейчас самые точные в мире часы — не атомные, как раньше, а ядерные оптические часы.

«Есть известная общая теория относительности, из которой следует, что ход времени меняется в зависимости от гравитационного поля. Время, которое вот у нас сейчас здесь идет, и время, которое идет этажом выше, — течет по-разному. На верхних этажах время движется быстрее, чем на нижних. Мы всегда шутим, что общая теория относительности говорит: не нужно покупать жилье на верхних этажах, — быстрее состаритесь. Так вот, мы создаем часы, которые позволят увидеть эту разницу. Это даст возможность создать систему ориентации по гравитационному полю. Такие часы смогут показывать ваше положение в гравитационном поле с сантиметровой точностью. И они компактные», — подчеркнул Сергеев.

