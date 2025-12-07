На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден надежный ДНК-маркер раннего рака мочевого пузыря

JMD: фрагменты гена MYC в моче помогают выявить рак мочевого пузыря
Максим Захаров/РИА Новости

Ученые обнаружили, что анализ активности гена MYC в образце мочи может эффективно диагностировать рак мочевого пузыря и даже определять его стадию. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Molecular Diagnostics (JMD).

Рак мочевого пузыря — одно из наиболее распространенных и смертельных урологических заболеваний. Его диагностика по-прежнему опирается на инвазивные и дорогостоящие методы, такие как цистоскопия. Цитология мочи менее травматична, чем биопсия (прижизненный забор тканей), но обладает низкой чувствительностью, поэтому ученые ищут более удобные и точные альтернативы.

В новом исследовании специалисты проанализировали мочу 156 пациентов с раком мочевого пузыря и 79 человек из контрольной группы. С помощью ПЦР в реальном времени они измерили концентрацию и степень фрагментации внеклеточной ДНК (вкДНК) пяти генов: ACTB, AR, MYC, BCAS1 и STOX1.

ПЦР — полимеразная цепная реакция — метод молекулярной биологии, позволяющий значительно увеличить малые концентрации определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).

Оказалось, что небольшие фрагменты гена MYC демонстрируют исключительно высокую диагностическую точность: специфичность составила 97 %, а прогностическая ценность — 88 % для выявления мышечно-инвазивного рака. По словам ведущего исследователя Пилар Медины, этот фрагмент может стать новым ключевым инструментом ранней диагностики.

Ген MYC кодирует транскрипционный фактор, регулирующий рост и деление клеток, поэтому его активность тесно связана с онкологическими процессами. Исследователи также обнаружили, что по мере прогрессирования заболевания меняется и структура вкДНК других генов: увеличивается доля крупных и мелких фрагментов ACTB, а также мелких фрагментов AR. Это позволяет рассматривать их как потенциальные биомаркеры стадии болезни. Кроме того, оценка целостности этих генов может помочь в выявлении рецидивов.

Ранее были названы продукты, из-за которых в почках появляются камни.

