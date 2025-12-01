«Пивной живот» особенно опасен для мужчин, подтвердили ученые

Абдоминальное ожирение или «пивной живот» приводит к утолщению сердечной мышцы и уменьшению объема сердечных камер, при этом чаще с такими последствиями сталкиваются мужчины. К такому выводу пришли ученые Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф. Результаты работы представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Ученые проанализировали МРТ сердца 2244 взрослых в возрасте 46-78 лет без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Они сравнили два показателя: индекс массы тела (ИМТ), отражающий общее ожирение, и соотношение талии к бедрам (WHR), позволяющее оценить абдоминальное ожирение — накопление висцерального жира вокруг внутренних органов.

Исследование показало, что именно абдоминальное ожирение, а не просто высокий ИМТ, связано с более выраженными изменениями работы сердца. У людей с высоким WHR наблюдались утолщение сердечной мышцы и уменьшение объема сердечных камер.

Такие изменения оказались значительно более выраженными у мужчин, особенно в правом желудочке, который отвечает за перекачивание крови в легкие. По словам исследователей, абдоминальный жир может влиять на дыхание и давление в легких, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

У мужчин также фиксировались ранние микроструктурные изменения сердечной ткани, заметные только на современных МРТ-снимках. Эти нарушения в структуре мышечного слоя миокарда могут указывать на стресс сердца задолго до появления симптомов. При этом связь между абдоминальным ожирением и нарушениями структуры сердца сохранялась даже при учете других факторов риска, таких как высокое давление, курение, диабет и высокий уровень холестерина.

Исследователи подчеркивают: в среднем мужчины чаще и раньше сталкиваются с опасным накоплением висцерального жира, а у женщин дополнительную защиту может обеспечивать действие эстрогена. Специалисты рекомендуют уделять особое внимание профилактике абдоминального ожирения — регулярной физической активности, контролю питания и своевременному обращению за медицинской помощью.

