На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как определить, что ребенок пережил насилие в Roblox

Психолог Суворова: по ногтям ребенка можно определить, пережил ли он насилие в Roblox
true
true
true
close
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Предположить, что ребенок пережил травмирующий опыт в Roblox, можно по нескольким признакам, рассказала «Газете.Ru» практикующий детский психолог Мария Суворова. На это может указывать долговременная тревога, которая выражается, в частности, в обкусывании ногтей до крови и беспокойных снах.

Взрослые пользователи находят в игре Roblox детей и вступают с ними в контакт, со временем вводя в общение тему интима. Зачастую это сопровождается приглашением ребенка в созданные в Roblox Studio приватные «комнаты», где модераторы реагируют на нарушения правил значительно реже. Вследствие чего в таких комнатах допускаются сексуализированные модели персонажей, а также соответствующее поведение. Подобные «комнаты» на сленге геймеров именуются «кондо-играми».

«Такой опыт может вызывать у ребенка чувство стыда или вины: ребёнок не понимает, что произошло, но ощущать, что «сделал что-то плохое». Также у ребенка может появится долговременная тревога: особенно если происходящее сопровождалось давлением, угрозами, манипуляцией. В этом случае наблюдайте, не начал ли ребенок грызть ногти, проявлять волнение в теле, появились ли у него беспокойные сны и тд», – объяснила психолог.

Ранне врач назвал главную причину отложения кальция в сосудах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами