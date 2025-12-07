Россиянам рассказали, как определить, что ребенок пережил насилие в Roblox

Предположить, что ребенок пережил травмирующий опыт в Roblox, можно по нескольким признакам, рассказала «Газете.Ru» практикующий детский психолог Мария Суворова. На это может указывать долговременная тревога, которая выражается, в частности, в обкусывании ногтей до крови и беспокойных снах.

Взрослые пользователи находят в игре Roblox детей и вступают с ними в контакт, со временем вводя в общение тему интима. Зачастую это сопровождается приглашением ребенка в созданные в Roblox Studio приватные «комнаты», где модераторы реагируют на нарушения правил значительно реже. Вследствие чего в таких комнатах допускаются сексуализированные модели персонажей, а также соответствующее поведение. Подобные «комнаты» на сленге геймеров именуются «кондо-играми».

«Такой опыт может вызывать у ребенка чувство стыда или вины: ребёнок не понимает, что произошло, но ощущать, что «сделал что-то плохое». Также у ребенка может появится долговременная тревога: особенно если происходящее сопровождалось давлением, угрозами, манипуляцией. В этом случае наблюдайте, не начал ли ребенок грызть ногти, проявлять волнение в теле, появились ли у него беспокойные сны и тд», – объяснила психолог.

