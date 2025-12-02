На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В космосе обнаружили двойника Млечного Пути

A&A: обнаружена спиральная галактика Alaknanda, похожая на Млечный Путь
NASA/ESA/CSA, I. Labbe/R. Bezanson/Alyssa Pagan (STScI), Rashi Jain/Yogesh Wadadekar

Астрономы обнаружили спиральную галактику, похожую на Млечный Путь, в эпоху, когда, по общепринятым представлениям, такие «зрелые» структуры просто не могли существовать. Галактика Alaknanda сформировалась всего через 1,5 млрд лет после Большого взрыва — примерно на десятой части современной истории Вселенной — и это открытие уже заставляет ученых пересматривать модели образования галактик. Находку сделали индийские исследователи Раши Джайн и Йогеш Вададекар из Национального центра радиоастрофизики Tata Institute of Fundamental Research в Пуне. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Телескоп Джеймса Уэбба, оснащенный чувствительной оптикой и способный получать свет от самых ранних эпох космоса, позволил рассмотреть в далеких областях не просто молодую галактику, а полноценную спираль с двумя симметричными рукавами и выраженным балджем — структурой, характерной для «взрослых» дисковых систем наподобие Млечного Пути.

Для классической астрономической картины это сюрприз. Считалось, что такие галактики формируются медленно: газ должен аккумулироваться в диске, затем устойчивые волны плотности постепенно «рисуют» спиральные рукава, а сама система при этом должна оставаться относительно спокойной и не переживать разрушительных столкновений. На всё это уходят миллиарды лет.

Alaknanda выбивается из этих представлений. Диаметр галактики достигает около 30 тысяч световых лет, она активно образует новые звезды — суммарной массой около 60 солнечных в год, что примерно в 20 раз выше темпа Млечного Пути. Анализ показал, что половина звезд появилась за какие-то 200 млн лет — миг по космическим меркам.

«Alaknanda обладает структурной зрелостью, которую мы обычно наблюдаем у систем, гораздо более старых, — отметил Раши Джайн. — Похоже, физические процессы, формирующие спиральные галактики, способны протекать куда быстрее, чем мы считали. Это вынуждает нас пересматривать нашу теоретическую базу.»

Ранее во Вселенной были обнаружены загадочные темные звезды.

