Кости животных помогли ученым раскрыть загадку средневекового Предуралья

На берегу Усьвы, притока Чусовой, расположено городище Саломатово I — один из самых загадочных археологических памятников Пермского Предуралья. Уже почти сто лет учёные спорят о его культурной принадлежности и хронологии: находки разных эпох словно перекрывают друг друга, создавая сложный археологический «палимпсест». Новые результаты, полученные специалистами Пермского Политеха, Института экологии растений и животных УрО РАН и ПГГПУ, помогли пересмотреть привычные представления о жизни на городище. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Саломатово I впечатляет своей природной крепостью: с востока — отвесный склон к реке, с севера и юга — глубокие лога, а с запада — мощная система валов, превращающих городище в укреплённую площадку площадью около 10 тысяч квадратных метров.

Этот памятник изучают с XIX века, однако определить точные рамки его существования удалось только после применения радиоуглеродного анализа. Лишь в 2012 году стало ясно, что городище функционировало с VIII по XIV века, а наибольшая активность приходилась на XI–XIII века.

Первоначально Саломатово считали памятником чепецкой культуры, затем — сылвенской, от которой современная наука постепенно отказалась. Сегодня городище относят к ломоватово-родановской общности — финно-угорскому населению, развивавшему пашенное земледелие и ремесла.

Однако анализ керамики внес новую интригу: на территории городища были обнаружены сосуды неволинской культуры (IV–IX вв.), население которой, вероятно, переместилось в район Чусовой в IX веке. Это поставило вопрос: речь идет о простой смене культур или о месте их взаимодействия, где формировались новые синкретичные традиции?

Чтобы внести ясность, исследователи обратились к археозоологии — анализу костей животных, которые соседствовали с древним человеком. Из культурного слоя Саломатово I учеными было изучено 2604 фрагмента костей млекопитающих, а также останки птиц, рыб и моллюсков.

Привычная для региона картина — это доминирование костей домашних животных при умеренной доле охотничьей добычи. Но Саломатово нарушило все ожидания.

Доля костей диких животных достигла 33,8% — это в несколько раз выше, чем на других памятниках Волго-Уральского региона. Особенно выделяется добыча лося: его кости составляют 19,4% коллекции — в три-шесть раз больше привычных значений.

Не менее удивительна и высокая доля пушных зверей — белки (3,1%) и куньих (2,8%). Вместе — почти 6%, что также намного выше нормы. При этом пушнину обычно свежевали прямо в лесу, а кости редко приносили на поселения, поэтому такие цифры выглядят особенно значимыми.

Ученые связывают это с бурным развитием пушного промысла. В XI–XIII веках Пермское Предуралье было одним из важнейших центров добычи меха, который являлся ключевым экспортным товаром.

Археозоологические данные показали, что Саломатово I могло выполнять особую хозяйственную функцию — возможно, оно было пунктом сбора пушнины, охотничьей базы или местом, где пересекались разные группы населения с различными традициями.

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на культурно-исторические процессы в Пермском Предуралье и Волго-Уральском регионе. Саломатово I предстает не просто поселением, а сложным узлом взаимодействия культур, технологий и хозяйственных практик, отражающим многослойную историю региона.

