Ягоды белой шелковицы могут улучшать обмен глюкозы, выяснили ученые

Ученые из Индии установили, что богатый набор биоактивных соединений — флавоноидов, алкалоидов, стильбенов, антоцианов и полисахаридов в составе белой шелковицы (Morus alba) может подавлять воспаление и улучшать метаболизм глюкозы в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Discover Food (DisF).

По данным лабораторных и доклинических исследований, экстракты белой шелковицы снижают активность воспалительных сигналов и помогают клеткам лучше справляться с окислительным стрессом — процессом, который лежит в основе хронического воспаления и усугубляет метаболические нарушения.

В экспериментах на животных такие препараты улучшали чувствительность к инсулину и снижали уровень глюкозы. Небольшие клинические испытания с участием людей продемонстрировали пользу и для липидного профиля — экстракт шелковицы снижал уровень «плохого» холестерина (ЛПНП или липопротеинов низкой плотности). Опасность избытка ЛПНП заключается в том, что они оседают на стенках артерий, вызывая атеросклероз. Со временем сосуды сужаются, теряют эластичность, что повышает давление крови и затрудняет кровоток.

Ученые отмечают, что продукты с добавлением шелковицы — например, чаи или ферментированные молочные напитки — могут поддерживать более здоровый состав кишечной микробиоты, что дополнительно помогает контролировать массу тела и снижать воспаление.

Авторы также подчеркивают роль современных технологий доставки: наноформулы повышают биодоступность активных компонентов и позволяют точнее направлять их к нужным тканям, что расширяет терапевтические возможности растения.

«Белая шелковица обычно хорошо переносится, хотя возможны побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и взаимодействия с лекарствами — это требует дальнейшего изучения. Необходимы крупные клинические работы, которые помогут определить оптимальные дозировки и подтверждать потенциал шелковицы как средства для борьбы с хроническим воспалением и нарушениями углеводного обмена», — заключили ученые.

Ранее был назван компонент арбуза, защищающий от заболеваний сосудов.