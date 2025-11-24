На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван компонент арбуза, защищающий от заболеваний сосудов

Nutrients: L-цитруллин в арбузе снижает риск заболеваний сосудов
Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

Природный аминокислотный компонент арбуза — L-цитруллин — способен усиливать выработку оксида азота. Эта молекула играет ключевую роль в регулиряции тонуса сосудов и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Федерального университета Рио-де-Жанейро. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые поясняют, что L-цитруллин содержится в мякоти арбуза, однако в корке концентрация этого вещества намного выше. Попадая в организм, L-цитруллин повышает уровень L-аргинина в крови — аминокислоты, из которой синтезируется оксид азота. Этот газовый медиатор расширяет сосуды, улучшает кровоток и способствует снижению артериального давления.

Важная особенность «арбузного» L-цитруллина заключается в том, что он не разрушается в печени, как L-аргинин при прямом приеме.

Однако исследователи подчеркивают, что реальная возможность использования свежего арбуза как источника L-цитруллина ограничена. Концентрация вещества в плоде невелика: чтобы достичь минимальной эффективной дозы, количество мякоти или корки ягоды в рационе человека должно быть значительным. По этой причине ученые называют перспективным развитием технологии концентратов и других форм переработки арбуза, которые позволяют получить высокие дозы L-цитруллина без чрезмерного потребления фрукта.

Авторы обзора отмечают необходимость проведения долгосрочных клинических исследований — прежде всего среди людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такие работы помогут определить оптимальные дозировки и подтвердить, как именно арбузный L-цитруллин способен влиять на артериальное давление, эластичность сосудов и состояние эндотелия.

Ранее ученые выяснили, что ожирение лишает клетки сердца важного источника энергии.

