На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Плохой сон в будни повышает риск развития диабета, подтвердили ученые

SLEEP: сон в выходные не защищает от диабета, если не высыпаться по будням
true
true
true
close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Нестабильный и сокращенный сон по будням нарушает метаболизм глюкозы даже при условии «компенсации» отдыха в выходные. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура. Результаты исследования представлены в журнале SLEEP.

В проекте участвовали 48 здоровых добровольцев в возрасте 21-35 лет. Сначала они провели две ночи с нормальной продолжительностью сна — это позволило исследователям измерить «исходные» показатели глюкозы и инсулина. После этого на протяжении двух недель участники соблюдали один из трех режимов: стабильный короткий сон, переменный короткий сон или полноценный контрольный сон. Все три группы соблюдали схожую диету.

Участники из первой группы спали по шесть часов в будни и по восемь — в выходные. Те, кто входил в группу переменного сна, также отдыхали восемь часов в выходные, но в будни их график продолжительности сна «скакал» от четырех до восьми часов. Контрольная группа спала положенные восемь часов каждую ночь.

Несмотря на полноценный сон по выходным, у испытуемых из двух групп при недосыпании наблюдалось ухудшение реакции организма на глюкозу. У тех, кто стабильно спал лишь шесть часов, обнаружилась выраженная инсулинорезистентность: организм пытался компенсировать повышение сахара усиленной выработкой инсулина, но уровень глюкозы оставался выше нормы.

При переменном графике показатели оказались еще хуже — уровень сахара в крови повышался значительно, но концентрация инсулина почти не росла. По словам ученых, такая реакция может указывать на ранние сбои в работе β-клеток поджелудочной железы.

У участников контрольной группы метаболизм глюкозы оставался стабильным на протяжении всего исследования.

«Мы видим, что попытка «выспаться впрок» в выходные не устраняет последствия хронического недосыпания в рабочие дни. Регулярный недостаток сна постепенно повышает риск развития диабета второго типа», — пояснил Чи-Ян Ло Джун, главный исследователь Центра сна и когнитивных функций Медицинского центра Национального университета Сингапура.

Ранее ученые выяснили, что чай улун может защитить мозг от последствий недосыпания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами