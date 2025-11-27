Чай улун может защитить мозг от последствий недосыпания, выяснили ученые

Полифенолы в составе чая улун могут смягчать нарушения памяти и поведения, вызванные длительным недосыпом. К такому выводу пришли китайские исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

В эксперименте на мышах ученые моделировали хроническое недосыпание и оценивали состояние кишечной микробиоты, барьерных систем и мозга. Отдельной группе животных дополнительно давали полифенолы улуна. Полифенолы — биологически активные вещества, которые содержатся преимущественно в растительных продуктах. Они обладают антиоксидантными свойствами — нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и ткани организма.

Недосып существенно нарушал микробиоту: у грызунов снижалось количество полезных бактерий, увеличивались доли условно-патогенных микроорганизмов, ухудшалась работа кишечного барьера и усиливалось воспаление. Это провоцировало попадание в кровь бактериальных токсинов. Также у мышей снижалась эффективность защиты мозга, активировались клетки нейровоспаления и менялось соотношение нейромедиаторов — эти процессы сопровождались ухудшением когнитивных функций.

После введения в рацион полифенолов у животных восстанавливалось разнообразие микробиоты: увеличивалось количество полезных бактерий вида Lactobacillus и снижалась численность условно-патогенных Desulfovibrio. Одновременно укреплялись кишечный и гематоэнцефалический барьеры, уменьшалось воспаление и нормализовалась работа гиппокампа — ключевой области мозга, участвующей в формировании памяти.

Авторы отмечают, что полифенолы улуна действуют через ось «кишечник — микробиота — мозг», уменьшая воспаление и поддерживая нейрохимический баланс. Пока что положительные эффекты доказаны только в экспериментах на животных, однако ученые считают, что воздействие на организм человека также будет сходным.

