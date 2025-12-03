На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прием распространенных лекарств связали с повышением риска развития рака

ADV: некоторые лекарства от гипертонии могут повышать риск развития рака
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Лундского университета установили, что некоторые препараты от гипертонии могут быть связаны с небольшим повышением риска базально-клеточного рака кожи. Результаты исследования опубликованы в Acta Dermato-Venereologica (ADV).

Исследователи проанализировали данные почти 130 тысяч человек, чтобы оценить, как разные классы сердечно-сосудистых препаратов соотносятся с частотой опухолей кожи. Наиболее заметные различия наблюдались у пациентов, принимавших тиазидные диуретики в составе комбинированных средств, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и антагонисты рецепторов ангиотензина II. В этих группах риск базально-клеточного рака был выше примерно на 7-9%.

Авторы подчеркивают: речь идет о статистическом сигнале, а не о доказанном механизме. В анализе не учитывались тип кожи, длительность пребывания на солнце и другие факторы, которые существенно влияют на развитие фотоповреждений. Для ингибиторов АПФ (ангиотензин-превращающего фермента) роста риска не обнаружили.

Тем не менее, исследователи рекомендуют пациентам с гипертонией учитывать возможное повышение чувствительности к ультрафиолету.

«Важно продолжать назначенную терапию, но усиливать солнцезащиту — особенно летом или при длительном пребывании на улице. Такая мера снижает вероятность фоточувствительных реакций, которые у некоторых людей могут проявляться сильнее на фоне лечения», — предупредили ученые.

Ранее был назван способ снизить кровяное давление за две недели без лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами