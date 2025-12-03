Прием распространенных лекарств связали с повышением риска развития рака

Ученые из Лундского университета установили, что некоторые препараты от гипертонии могут быть связаны с небольшим повышением риска базально-клеточного рака кожи. Результаты исследования опубликованы в Acta Dermato-Venereologica (ADV).

Исследователи проанализировали данные почти 130 тысяч человек, чтобы оценить, как разные классы сердечно-сосудистых препаратов соотносятся с частотой опухолей кожи. Наиболее заметные различия наблюдались у пациентов, принимавших тиазидные диуретики в составе комбинированных средств, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и антагонисты рецепторов ангиотензина II. В этих группах риск базально-клеточного рака был выше примерно на 7-9%.

Авторы подчеркивают: речь идет о статистическом сигнале, а не о доказанном механизме. В анализе не учитывались тип кожи, длительность пребывания на солнце и другие факторы, которые существенно влияют на развитие фотоповреждений. Для ингибиторов АПФ (ангиотензин-превращающего фермента) роста риска не обнаружили.

Тем не менее, исследователи рекомендуют пациентам с гипертонией учитывать возможное повышение чувствительности к ультрафиолету.

«Важно продолжать назначенную терапию, но усиливать солнцезащиту — особенно летом или при длительном пребывании на улице. Такая мера снижает вероятность фоточувствительных реакций, которые у некоторых людей могут проявляться сильнее на фоне лечения», — предупредили ученые.

