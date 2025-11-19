На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван способ снизить кровяное давление за две недели без лекарств

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Орегонского института гигиены труда установили, что привычка ежедневно ложиться спать в одно и то же время снижает показатели кровяного давления за две недели — при этом эффект проявляется независимо от приема лекарств от гипертонии. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP Advances (SAdv).

В эксперименте участвовали 11 взрослых людей среднего возраста с гипертонией. На первом этапе ученые наблюдали за привычным режимом сна участников в течение недели. После этого добровольцев попросили выбрать точное время отхода ко сну и придерживаться такого графика в течение двух недель, избегая дневного сна.  Количество часов, проведенных во сне, при этом не фиксировалось.

Время отхода ко сну участников, которое изначально варьировалось от ночи к ночи в среднем на 30 минут, сократилось до семи минут. Такая стабильность положительно сказалась на состоянии сердечно-сосудистой системы: суточное артериальное давление снизилось на 4 мм рт. ст. по систолическому показателю и на 3 мм рт. ст. по диастолическому.

По словам ученых, такой эффект был сопоставим с результатами регулярных физических упражнений или сокращения доли соли в рационе. При этом положительное воздействие проявлялось вне зависимости от приема таблеток от гипертонии. Исследователи отметили: в основе улучшения состояния здоровья может лежать нормализация циркадных ритмов — естественных суточных колебаний активности организма.

«Эти цифры могут показаться незначительными, но снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. в ночное время может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%», — отметил автор исследования Саурабх Тосар.

Ранее было названо сочетание расстройств, резко повышающе риск гипертонии.

