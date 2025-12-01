На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили об опасности скрытого воспаления в зубных каналах для уровня сахара в крови

Conversation: лечение инфекции зуба улучшает контроль уровня сахара в крови
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Глубокие инфекции у корня зуба традиционно воспринимаются как локальная стоматологическая проблема. Однако международная команда ученых выяснила: успешное лечение таких воспалений может положительно влиять на уровень глюкозы и снижать системное воспаление в организме в течение последующих лет. Об этом сообщает портал The Conversation.

Выводы основаны на данных метаболомного анализа — одного из самых точных методов оценки состояния организма, который позволяет отслеживать сотни молекул в крови и видеть, как стоматологическое вмешательство отражается на общем обмене веществ.

Пациенты исследования страдали апикальным периодонтитом — глубокой инфекцией у верхушки корня. Часто такие воспаления протекают без боли и обнаруживаются случайно при рентгене.

После лечения — удаления инфицированной ткани и герметичного закрытия канала — у пациентов отмечались улучшения показателей долгосрочного уровня сахара в крови и маркеров воспаления, связанных с сердечно-сосудистым и метаболическим риском.

Исследователи объяснили это тем, что апикальные инфекции нередко не ограничиваются областью зуба. Когда бактерии достигают тканей вокруг корня, иммунная система реагирует. Если воспаление становится хроническим, в организме формируется состояние низкоинтенсивного системного воспаления — «фоновый пожар», который ослабляет чувствительность к инсулину и мешает организму эффективно регулировать уровень сахара.

Обзор семи работ выявил: у пациентов с диабетом чаще сохраняются воспалительные очаги вокруг ранее пролеченных корней. Долгое заживление связано с высокой глюкозой, которая нарушает работу иммунитета и процессы восстановления костной ткани.

Однако теперь ученые изучают и обратное направление — что происходит, когда инфекцию успешно лечат. Метаболомный анализ показал, что после лечения корневых каналов улучшаются показатели глюкозы и снижаются маркеры воспаления. Другие исследования отмечают: даже если заживление идет медленно, устранение источника инфекции все равно приносит системную пользу.

Эти результаты перекликаются с более известным феноменом: лечение заболеваний десен улучшает контроль глюкозы у пациентов с диабетом. Пародонтальная терапия — удаление зубного камня, воспаленной ткани, патогенных бактерий — приводит к снижению уровня HbA1c, маркера долгосрочного контроля сахара. Даже небольшие изменения указывают на улучшение работы организма в целом и подтверждают важную роль воспалительных процессов во рту в развитии метаболических нарушений.

Ранее был найден способ предотвратить развитие болезней десен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами