На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ уничтожить раковые клетки, повысив уровень щелочи в них

JACS: повышение уровня щелочи в клетках рака запускает их гибель
true
true
true
close
Weill Cornell Medicine

Ученые из Университета Окаяма нашли способ запускать гибель раковых клеток, повышая их щелочность с помощью света. Работа опубликована в Journal of the American Chemical Society (JACS).

По словам ученых, слишком щелочная среда нарушает работу митохондрий — энергетических станций клеток, — что запускает апоптоз. Обычно опухолевые клетки избегают этого типа программируемой гибели, изменяя экспрессию белков. По этой причине методы, которые возвращают им чувствительность к апоптозу, рассматриваются как более щадящая альтернатива классической химиотерапии. Одним из таких вариантов стала оптогенетика — активация светочувствительных молекул точечным лазером.

В центре новой работы — микробный белок архейродопсин-3 (AR3). Под действием зеленого света он «выкачивает» ионы водорода из клетки, повышая pH и приводя к сбоям в работе митохондрий. Команда внедрила ген AR3 в клетки двух видов опухолей мышей — колоректального рака (MC38) и меланомы (B16F10). При освещении зеленым светом в клетках с AR3 массово запускался апоптоз: погибало свыше 40% клеток MC38 и более 60% клеток меланомы. При этом без света эффекта не наблюдалось.

После этого исследователи пересадили модифицированные клетки мышам. Когда на сформировавшиеся опухоли направили зеленый лазер, их рост значительно замедлился: через 13 дней размер опухолей с AR3 оказался на 65-75% меньше, чем у контрольных. В случае клеток MC38 также наблюдалась активация иммунных реакций против опухоли.

Ученые подчеркивают: в экспериментах AR3 вводили в клетки заранее, до формирования опухолей. Чтобы определить, можно ли заставить уже существующие новообразования экспрессировать AR3 и стать чувствительными к световой терапии, необходимы дальнейшие исследования.

Ранее в экстракте одуванчика нашли несколько противораковых соединений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами