В экстракте одуванчика нашли несколько противораковых соединений

Nutrients: экстракт одуванчика подавляет рост и метастазирование клеток рака
Depositphotos

Ученые из Китая установили, что экстракты одуванчика способны подавлять рост и метастазирование нескольких видов рака благодаря действию особых соединений — тритерпеноидов, полисахаридов, флавоноидов и фенольных кислот. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа ранее опубликованных исследований. В экспериментах на человеческих клетках и животных компоненты экстракта одуванчика замедляли деление опухолевых клеток, тормозили их переход в фазу активного роста, мешали миграции и формированию метастазов.

Часть работ показала, что флавоноиды, фенольные кислоты и другие растительные соединения вмешиваются в важные сигнальные пути опухолевого роста. Эти вещества блокируют молекулы, связанные с выживанием и устойчивостью раковых клеток — нарушают патологический обмен глюкозы, влияют на метаболизм жиров и железа.

Также экстракт снижал выработку факторов, которые стимулируют рост сосудов, питающих опухоль. При этом в доклинических моделях экстракты почти не повреждали здоровые клетки, что делает их потенциально перспективными для создания средств с мягким профилем побочных эффектов.

В рамках отдельного направления ученые рассмотрели сочетание одуванчика со стандартными химиопрепаратами. В ряде экспериментов экстракты усиливали действие уже существующих лекарств и одновременно снижали их токсичность для сердца и других органов.

Исследователи подчеркивают, что пока большая часть данных основана на экспериментах на клетках и животных моделях. Для разработки лекарств, подходящих для человека, нужны фармакокинетические исследования и крупные клинические испытания.

Ранее был найден способ уничтожить раковые клетки, не повреждая здоровые.

