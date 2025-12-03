На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено ДНК-подтверждение существования «летающего народа» в Китае

Xinhua: генетики выяснили, кто создал древнекитайские «висячие гробы»
Sherbien Dacalanio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Древний этнос Бо, который веками описывали главным образом в легендах, оказался реальным народом, оставившим заметный след в культуре юго-востока Китая. К такому выводу пришла команда под руководством профессора Чжана Сяомина из Куньминского института зоологии. О результатах исследования сообщает Xinhua News Agency.

Археологи долго считали рассказы о Бо — «летающих людях», которые будто бы поднимали умерших в воздух, — частью мифологии. Однако раскопки в Юньнани и Сычуани показали, что этот этнос существовал более трех тысяч лет назад и стал источником необычного погребального обычая: подвешенных гробов. Следы древних погребений, выбитые в скалах отверстия и остатки конструкций для подъема гробов сохранились в регионе до наших дней.

Значение таких высоких усыпальниц объясняют по-разному: в первую очередь как как попытку защитить умерших от врагов и диких животных. Также подвешенные гробы могут отражать веру в то, что душа должна быть ближе к небу, чтобы ее путь после смерти был благополучным. Такой обряд до сих пор встречается в некоторых районах Китая, а также в Таиланде и Индонезии.

Долгое время считалось, что народ бо исчез после политических потрясений и падения укрепления Линьцзяо в эпоху Мин (1368-1644 г). Но генетический анализ показал обратное: потомки Бо продолжают жить в отдельных районах Юньнани и Сычуани. Более того, ДНК-пробы из подвесных гробов выявили родственные связи не только с местным населением, но и с тибетскими группами, северо-восточными народами и жителями прибрежных областей, что говорит о масштабных контактах и миграциях в древней Азии.

Ранее в Киргизии обнаружили наскальные рисунки с тысячелетними надписями.

