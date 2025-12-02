В Киргизии обнаружили наскальные рисунки с тысячелетними надписями

Международная группа археологов обнаружила в горах Таласской области Кыргызстана уникальный памятник наскального искусства с редкими согдийскими надписями и тамгами. Результаты исследования опубликованы в Magazine Cultural Independiente (MCI).

Памятник, получивший название Дурдана, расположен в горной долине в 66 километрах к юго-западу от Таласа, на высоте 1760-1970 метров. Это место с родниками и пастбищами, вероятно, использовалось для сезонного заселения на протяжении веков.

Исследователи задокументировали 77 гравированных плит и 593 петроглифа, разделенных на три основные группы. Были также обнаружены 418 искусственных ям, 59 кириллических надписей XX века, десять тамг и две ранее неизвестные надписи на согдийском языке.

Хронология изображений охватывает огромный период — от бронзового века до новейшего времени. Наиболее часто встречается фигура дикого козла: найдено 369 таких изображений. Также представлены лошади, верблюды, собаки или волки, олени, а также фигуры людей, всадников и абстрактные символы. На Средневековье приходится 283 петроглифа, или 45% памятника; многие миниатюрные изображения, размером от двух до пяти мм, выбиты в стиле, напоминающем современные граффити.

Две согдийские надписи стали главным открытием — этот среднеиранский язык использовали горговцы и городские общины Шелкового пути. Первая переводится как «Человек Эль-Йеган, командир». Вторая, расположенная в 60 метрах, повторяет имя того же человека и, по мнению исследователей, принадлежит ему же. По словам ученых, Эль-Йеган занимал высокий пост, возможно, второй ранг в военной иерархии.

Всего задокументировано десять тамг восьми разных типов: семь относят к Средневековью, три — к XVIII–XIX векам. Несмотря на сравнительно небольшие размеры памятника, он имеет большое значение благодаря сочетанию сразу нескольких редких находок.

Исследователи считают, что Дурдана открывает новую страницу в изучении наскального искусства Кыргызстана и указывает на большой потенциал долины: здесь могут быть обнаружены новые группы петроглифов, которые помогут лучше понять историю населения региона.

