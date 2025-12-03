На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Форма ядра раковой клетки влияет на успех лечения, выяснили ученвые

NatCom: раковые клетки с гибким ядром легче поддаются уничтожению
Ученые из Университета Линчепинга установили, что раковые клетки с более гибким, легко деформирующимся ядром сильнее повреждаются препаратами, нарушающими восстановление ДНК — ингибиторами PARP1. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NatCom).

Ингибиторы PARP1 используют уязвимость опухолевых клеток с нарушенной репарацией ДНК, например при мутациях BRCA1. Такие препараты применяют при раке молочной железы, яичников, поджелудочной железы и простаты, однако часть опухолей со временем вырабатывают устойчивость к лечению. Авторы предположили, что важную роль в этой резистентности может играть форма и механические свойства ядра клетки — признак, который патологам известен уже полтора века, но чье функциональное значение оставалось неясным.

В экспериментах ученые доказали, что клетки с более податливой ядерной оболочкой сильнее реагируют на терапию. Когда исследователи генетически и химически повышали гибкость мембраны ядра, действие ингибиторов PARP усиливалось: в деформируемом ядре возрастали перемещения разрывов ДНК, повышалась вероятность их ошибочного восстановления и снижалась выживаемость раковой клетки.

Этот механизм помогает объяснить неожиданные результаты ранних клинических исследований: в них сочетание ингибиторов PARP с препаратом, укрепляющим клеточный скелет, давало худший эффект. По данным авторов, такие комбинации повышают жесткость ядра и тем самым снижают уязвимость опухолевых клеток к терапии.

Ранее в экстракте одуванчика нашли несколько противораковых соединений.

