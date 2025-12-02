Названо опасное последствие дефицита железа в рационе

Ученые из Колумбийского университета установили, что диета с низким содержанием железа нарушает работу Т-клеток в легких и ослабляет защиту от респираторных вирусов. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Immunology (JI).

В ходе эксперимента мышей переводили на диету с низкой долей железа и заражали вирусом гриппа. Ученые отслеживали, как иммунные Т-клетки грызунов формировали клетки памяти.

Клетками памяти называют популяцию лимфоцитов, которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и формируют вторичный иммунный ответ. Исследование показало, что при дефиците железа они почти не вырабатывали интерферон-гамма — ключевой противовирусный сигнал. Нарушение сохранялось даже после нормализации рациона, что указывает на стойкое повреждение функции иммунных клеток.

Эффект оказался локализованным в легочной ткани: Т-клетки легких теряли способность полноценно реагировать на вирус, тогда как другие звенья иммунной системы работали нормально. Это может объяснять, почему дефицит железа связан с повышенной уязвимостью к респираторным инфекциям и более высоким риском астмы.

По словам авторов, железодефицит — одно из наиболее распространенных нарушений питания. Более глубокое понимание его влияния на иммунитет легких может помочь разработать новые диетические и медицинские стратегии для профилактики вирусных заболеваний.

