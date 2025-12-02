Недостаток одного вещества связали с быстрым старением мозга

Ученые из Университета штата Аризона (ASU) установили, что ожирение в совокупности с низким уровнем холина связано с ускоренным старением мозга и ранней нейродегенерацией. Результаты исследования опубликованы в Aging and Disease (A&D).

В работе сравнивали данные о здоровье 15 молодых взрослых с ожирением и 15 участников с нормальным весом. У людей с ожирением обнаружили более низкие уровни холина. Холин представляет собой витаминоподобное вещество, но из-за сходных функций его относят к витаминам группы B и называют витамином B4. Из холина в нервных клетках производится ацетилхолин — вещество, которое обеспечивает передачу нервных импульсов.

Также у испытуемых из второй группы выявили увеличенную концентрацию нейрофиламентного легкого белка (NfL), который отражает повреждение нейронов. Похожая комбинация низкого холина и высоких NfL была найдена и в образцах мозга пожилых людей с болезнью Альцгеймера или легкими когнитивными нарушениями.

По словам авторов, данные пока не устанавливают причинно-следственную связь, однако указывают на возможный биологический механизм, связывающий ожирение, дефицит холина и ускоренное старение мозга. Это помогает объяснить, почему ожирение считается фактором риска деменции и почему важно поддерживать адекватное потребление холина с молодости.

Ученые отмечают: организм может синтезировать небольшое количество холина самостоятельно, но для поддержания здоровья его важно получать его с пищей. Витамином B4 богаты яйца, рыба, птица, бобовые и крестоцветные овощи.

