Назван фактор, ускоряющий развитие болезни Альцгеймера на 95%

RSNA: ожирение может ускорять развитие болезни Альцгеймера на 95%
Depositphotos

У людей с ожирением уровни ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера растут на 29-95 % быстрее, чем у людей с нормальным весом. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Исследование опиралось на массив данных о здоровье 407 участников. Всем испытуемым было проведено ПЭТ-сканирование, позволяющее оценить амилоидную нагрузку — накопление патологического белка β-амилоида в мозге. Также были собраны образцы плазмы крови для анализа биомаркеров болезни Альцгеймера. Среди них: белок рTaυ217, применяемый для диагностики и мониторинга болезни, и белок NfL — показатель повреждения нейронов.

Ученые оценивали связь между индексом массы тела, динамикой биомаркеров и результатами нейровизуализации. На исходном уровне у людей с ожирением показатели МРТ и содержание амилоида выглядели ниже — вероятно, из-за «разбавления» биомаркеров в большем объеме крови. Однако лонгитюдные данные показали обратную картину: патологические процессы у людей с ожирением прогрессировали значительно быстрее.

У участников с ожирением уровень рТаυ217 в плазме повышался на 29-95 % быстрее. Показатели NfL увеличивались на 24 % быстрее, а накопление амилоида — на 3,7 % быстрее, чем у людей без ожирения.

«Анализы крови оказались более чувствительными к этим изменениям, чем ПЭТ-сканирование. В будущем мы можем использовать именно этот способ для оценки долгосрочного риска болезни Альцгеймера», — заключили ученые.

