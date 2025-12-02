На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роскосмос» объяснил замену космонавта Артемьева в экипаже Crew-12

«Роскосмос»: космонавт Артемьев не включен в экипаж Crew-12 из-за смены работы
true
true
true
close
Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Космонавт Олег Артемьев (на фото) не вошел в основной экипаж миссии Crew-12 в связи с переходом на другую работу. Его заменит Андрей Федяев, сообщили в «Роскосмосе».

«Старт миссии Crew-12 намечен на первую половину 2026 года», — говорится в сообщении.

Андрей Федяев — летчик-космонавт, Герой России. Был зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023-го совершил свой первый полет в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew‑6 и бортинженера МКС‑69. В 2023 году Федяев был награжден медалью Юрия Гагарина.

Crew-12 — запланированный полет в рамках программы Commercial Crew Program NASA на корабле Crew Dragon. Основной целью миссии является доставка к Международной космической станции до четырех членов экипажа. В состав могут войти, например, два астронавта NASA, астронавт ESA и космонавт «Роскосмоса».

До этого космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев выразил мнение, что в теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению. По его словам, эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в полет американцев на Луну. Артемьев посоветовал не вступать со сторонниками теории плоской Земли в ожесточенные споры и предложил относиться к этой точке зрения с юмором.

Ранее российский космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС.

