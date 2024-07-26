Космонавт объяснил веру людей в плоскую Землю

В различные теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению — обычно эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос или полет американцев на Луну, и к данной точке зрения надо относиться с юмором. Об этом РИА Новости заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни — он может быть подвержен сомнению», — пояснил Артемьев.

По словам космонавта, ни в коем случае не стоит вступать в ожесточенные споры с убежденными сторонниками плоской Земли, а относиться к этим убеждениям нужно с юмором.

До этого певец Юрий Лоза стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теорий о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.

Финал премии состоялся 17 февраля. Победитель в номинации «ВРАЛ НАРАНЕ» получил статуэтку Грустного рептилоида.

Ранее Юрий Лоза признался, что держит кур.