На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молочница все хуже поддается лечению, предупредили ученые

Conversation: грибок Candida стремительно вырабатывает устойчивость к лечению
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Во всем мире стремительно растет число случаев молочницы и других инфекций, вызываемых грибами рода Candida, которые перестают поддаваться стандартной терапии. Особенно ученых встревожило то, что устойчивость развивается у Candida albicans — основного возбудителя молочницы, от которой ежегодно страдают сотни миллионов женщин. Об этом сообщает портал The Conversation.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около 7% всех образцов Candida, выделенных из крови пациентов, уже не реагируют на флуконазол — основной препарат для лечения грибковых инфекций. Это означает, что даже обычная молочница все чаще требует альтернативных схем терапии, а тяжелые Candida-инфекции у людей с ослабленным иммунитетом становятся все труднее контролировать.

Отдельная проблема — рост числа рецидивирующей молочницы. Ею страдают около 138 млн женщин, и, по прогнозам, к 2030 году показатель вырастет до 158 млн человек.

Еще 20 лет назад устойчивость считалась редкостью. Но Candida albicans — чрезвычайно гибкий микроорганизм, способный быстро адаптироваться к лекарствам. За последние восемь лет исследования фиксируют устойчивый рост резистентности. В одной из недавних работ египетских врачей в 2024 году почти четверть клинических изолятов C. albicans оказалась нечувствительной к флуконазолу.

Рост устойчивости ускоряют неправильное применение препаратов, их избыточное использование в медицине и сельском хозяйстве, а также ограниченный набор эффективных противогрибковых средств. Свой вклад вносят и глобальные процессы: повышение температуры окружающей среды, экологический стресс и широкое применение фунгицидов. В таких условиях появляются особенно опасные виды — например, Candida auris, способная переживать воздействие сразу нескольких классов препаратов.

У здорового человека Candida обычно не вызывает проблем: микробиом контролирует ее рост. Но любые нарушения — курс антибиотиков, стресс, плохое питание, болезни — дают грибку шанс выйти из-под контроля.

Восстановление и поддержание здорового микробиома — один из эффективных способов профилактики. Эксперты советуют придерживаться разнообразного рациона, богатого клетчаткой, включать в питание ферментированные продукты, избегать избытка ультра-переработанной пищи, принимать антибиотики только по назначению и обсуждать с врачом использование пробиотиков и пребиотиков после курсов антибиотиков или при повторяющихся эпизодах молочницы.

Ранее в России создали уникальное лекарство от инфекций и воспалений из клеток человеческой крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами