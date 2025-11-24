На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали уникальное лекарство от инфекций и воспалений из клеток человеческой крови

ПНИПУ: создано средство, подавляющее рост бактерий и снижающее воспаление
true
true
true
close
Евгений Козырев/РИА Новости

Ученые Пермского Политеха предложили альтернативу — универсальное средство, которое одновременно подавляет рост бактерий и снижает воспаление. Его эффективность была подтверждена в сотрудничестве с исследователями ИЭГМ УрО РАН и ПГФА. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Новый препарат представляет собой комплекс биологически активных пептидов, выделенных из лейкоцитов донорской крови. Лейкоциты отделяли с помощью центрифугирования, затем разрушали ультразвуковыми волнами нужной частоты, высвобождая низкомолекулярные белковые фрагменты, естественным образом участвующие в борьбе с инфекцией. После очистки и лиофилизации был получен сухой порошок, содержащий до 17% биологически активных молекул.

Антибактериальную активность комплекса исследовали по отношению к семи клинически значимым патогенам. Наиболее впечатляющим оказался результат для Staphylococcus aureus: минимальная концентрация, подавляющая его рост, составила всего 1,5 мкг/мл. Для других бактерий — от кишечной палочки до синегнойной палочки — потребовались концентрации 6,5–125 мкг/мл. Такой профиль делает препарат перспективным кандидатом для борьбы как с устойчивыми штаммами, так и с широким спектром инфекций.

Противовоспалительные свойства оценивали на модели каррагенинового отека у крыс — стандартном тесте, позволяющем измерить силу противовоспалительных средств. При введении дозы 50 мг/кг за 30 минут до индуцирования воспаления препарат снижал выраженность отека на 62,3%. Это на 13% превосходит активность эталонного аналога.

По словам исследователей, сочетание высокой антибактериальной и значительной противовоспалительной активности позволяет рассматривать лейкоцитарный пептидный комплекс как основу для нового класса лекарств двойного действия. Такой подход особенно важен на фоне роста антибиотикорезистентности и потребности в препаратах, которые лечат инфекцию, не создавая дополнительных рисков.

В дальнейшем ученые планируют разработать на основе пептидного комплекса готовую лекарственную форму для терапии бактериальных заболеваний, сопровождающихся выраженным воспалением.

Ранее популярное лекарство оказалось эффективным защитников от болезней десен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами