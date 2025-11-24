В России создали уникальное лекарство от инфекций и воспалений из клеток человеческой крови

Ученые Пермского Политеха предложили альтернативу — универсальное средство, которое одновременно подавляет рост бактерий и снижает воспаление. Его эффективность была подтверждена в сотрудничестве с исследователями ИЭГМ УрО РАН и ПГФА. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Новый препарат представляет собой комплекс биологически активных пептидов, выделенных из лейкоцитов донорской крови. Лейкоциты отделяли с помощью центрифугирования, затем разрушали ультразвуковыми волнами нужной частоты, высвобождая низкомолекулярные белковые фрагменты, естественным образом участвующие в борьбе с инфекцией. После очистки и лиофилизации был получен сухой порошок, содержащий до 17% биологически активных молекул.

Антибактериальную активность комплекса исследовали по отношению к семи клинически значимым патогенам. Наиболее впечатляющим оказался результат для Staphylococcus aureus: минимальная концентрация, подавляющая его рост, составила всего 1,5 мкг/мл. Для других бактерий — от кишечной палочки до синегнойной палочки — потребовались концентрации 6,5–125 мкг/мл. Такой профиль делает препарат перспективным кандидатом для борьбы как с устойчивыми штаммами, так и с широким спектром инфекций.

Противовоспалительные свойства оценивали на модели каррагенинового отека у крыс — стандартном тесте, позволяющем измерить силу противовоспалительных средств. При введении дозы 50 мг/кг за 30 минут до индуцирования воспаления препарат снижал выраженность отека на 62,3%. Это на 13% превосходит активность эталонного аналога.

По словам исследователей, сочетание высокой антибактериальной и значительной противовоспалительной активности позволяет рассматривать лейкоцитарный пептидный комплекс как основу для нового класса лекарств двойного действия. Такой подход особенно важен на фоне роста антибиотикорезистентности и потребности в препаратах, которые лечат инфекцию, не создавая дополнительных рисков.

В дальнейшем ученые планируют разработать на основе пептидного комплекса готовую лекарственную форму для терапии бактериальных заболеваний, сопровождающихся выраженным воспалением.

