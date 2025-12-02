Неподалеку от Стоунхенджа найдено загадочное кольцо из огромных ям

Международная команда ученых выяснила: вокруг древнего комплекса Деррингтон-Уолс, расположенного неподалеку от Стоунхенджа, существовала гигантская неолитическая структура — кольцо из огромных ям диаметром до 10 метров. Новые данные показывают, что эта система была создана около 2480 года до н.э. и представляет собой один из самых масштабных памятников того времени в Британии. Работа опубликована в журнале Internet Archaeology (IA).

Деррингтон-Уолс — одно из крупнейших доисторических земляных сооружений Британии. Первые намеки на необычную структуру вокруг него появились несколько лет назад, когда геофизическая съемка выявила цепь крупных объектов, расположенных почти идеальным кругом. Повторные полевые исследования подтвердили, что речь идет как минимум о 16 массивных ямах глубиной до пяти метров, образующих единый архитектурный ансамбль.

По словам исследователей, ни одна из изученных ям не имеет признаков естественного происхождения. Геохимический анализ и метод оптически стимулированной люминесценции указывают, что ямы вырыли и засыпали в позднем неолите — в период, когда на этой территории уже существовал развитый ритуальный комплекс.

«Новые датировки и единая геохимическая сигнатура заполнений дают однозначное подтверждение: эти объекты созданы людьми в очень короткий промежуток времени. Такой синхронности можно было достичь только за счет организованных коллективных действий», — отметил Тим Киннерд из лаборатории датирования Университета Сент-Эндрюс.

Помимо датировок, исследователи получили данные о растительности и животных, населявших окрестности, благодаря анализу осадочных образцов на ДНК. Это позволило реконструировать экологическую обстановку вокруг памятника и подтвердило, что система ям была не случайным набором ям, а спланированным продолжением комплекса Деррингтон-Уолс в масштабах, которые ранее казались невозможными.

Отдельное внимание ученые уделили точности размещения объектов. Ямы расположены на большой территории, однако образуют практически идеальный круг.

«Навыки и усилия, необходимые для того, чтобы выкопать такие ямы и разместить их с подобной точностью, поражают. Масштаб работ впечатляет даже по меркам неолитических построек», — отметил профессор Ричард Бейтс, участвовавший в геофизических исследованиях.

По словам Бейтса, столь комплексное исследование стало возможным благодаря сочетанию геофизических, геохимических и генетических методов. Такой междисциплинарный подход, подчеркнул он, позволяет существенно глубже понять назначение и устройство древних памятников.

Новые данные укрепляют представление о том, что комплекс Деррингтон-Уолс был частью гораздо более обширной ритуальной системы, которую жители древней Британии создавали с поразительной точностью и инженерной смекалкой.

