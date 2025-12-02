На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых озадачило то, как мозг человека реагирует на звуки приматов

eLife: мозг человека распознает вокализации шимпанзе
Shutterstock

Мозг человека распознает не только человеческий голос. Как показало исследование ученых из Университета Женевы, отдельные участки слуховой коры реагируют специфическим образом на вокализации (издавание звуков позвоночными животными посредством голосового аппарата) шимпанзе — наших ближайших родственников и по генетике, и по акустике. Работа опубликована в журнале eLife.

Голос — один из ключевых инструментов социальной коммуникации, и значительная часть слуховой коры человека занята его анализом. Но насколько древними могут быть эти навыки? Чтобы ответить на этот вопрос, группа исследователей решила сравнить, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые различными видами приматов — шимпанзе, бонобо и макаками.

В эксперименте 23 добровольцам воспроизводили вокализации четырех видов — человека, шимпанзе, бонобо и макака. С помощью функциональной МРТ ученые отслеживали активность слуховой коры. Как рассказал соавтор работы Леонардо Чераволо, задача заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли у человека зона, избирательно реагирующая на голоса приматов.

Именно такую реакцию ученые и обнаружили. Участок верхней височной извилины, отвечающий за обработку звуков, эмоций, речи и музыки, демонстрировал отчетливо различимую активность при прослушивании криков шимпанзе. Эта реакция заметно отличалась от той, которую провоцировали звуки бонобо и макаков.

Особенно показательно, что бонобо генетически так же близки к человеку, как и шимпанзе, но их вокализации по звучанию больше напоминают пение птиц. Исследователи предполагают, что дело не только в эволюционной близости, но и в акустическом сходстве — именно сочетание этих двух факторов определяет специфическую «узнаваемость» в человеческом мозге.

Полученные данные поддерживают гипотезу о том, что базовые механизмы обработки голосовой информации у людей и человекообразных обезьян имеют общие корни и возникли задолго до появления расчлененной речи. Более того, результаты могут помочь лучше понять, как развивается способность к распознаванию голосов и, возможно, речь у детей — включая феномен, при котором младенцы еще в утробе матери способны различать знакомые голоса.

Ранее у черепах обнаружили загадочную суперспособность.

