У черепах обнаружили загадочную суперспособность

JEB: морские черепахи «чувствуют» магнитную карту Земли
Soloviova Liudmyla/Shutterstock/FOTODOM

Логгерхеды — морские черепахи, совершающие многотысячные километровые путешествия, — ориентируются по магнитному полю Земли сразу двумя способами. Но какой из них помогает им понимать, где именно они находятся на своем пути, оставалось загадкой. Теперь исследователи Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле выяснили: черепахи не «видят» магнитное поле, а именно чувствуют его. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Biology (JEB).

Новорожденные логгерхеды, едва покинув пляж, начинают одно из самых грандиозных путешествий в мире дикой природы. Для навигации у них есть два ключевых инструмента: магнитный компас (он подсказывает направление) и врожденная магнитная карта планеты (она указывает текущее местоположение).

Давно известно, что животные воспринимают магнитное поле либо через светочувствительные молекулы, которые, возможно, позволяют им «видеть» магнитные линии, либо с помощью кристаллов магнитита в тканях, смещающихся под воздействием поля. Но какой механизм отвечает за определение координат, было неясно.

Недавно ученые обнаружили, что черепашки могут научиться связывать определенное магнитное поле с получением еды. И выражают они эту ассоциацию очень необычным образом: начинают «танцевать» — приподнимают тело, широко раскрывают рот и шевелят ластами.

Молодых черепах обучали распознавать магнитное поле района Теркс и Кайкос или Гаити. Затем им давали сильный магнитный импульс, временно нарушающий способность чувствовать магнитное поле. После этого животных снова помещали в знакомое поле и наблюдали за реакцией.

Если бы черепахи ориентировались с помощью зрения, импульс не повлиял бы на их танцы. Но после его воздействия количество танцев резко сократилось. Это доказывает: логгерхеды воспринимают свое положение на Земле через механическую чувствительность к магнитному полю, а не визуально.

По мнению авторов, результаты работы раскрыли тайну одного из самых впечатляющих природных навигационных феноменов — врожденную способность морских черепах ориентироваться в океане так же уверенно, как по GPS.

Ранее в Австралии нашли яйца крокодилов возрастом 55 млн лет.

