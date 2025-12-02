На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создана вакцина против старения организма

Immorta Bio: создана вакцина, которая замедляет старение
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из биотех-компании Immorta Bio создали вакцину SenoVax, которая борется со стареющими клетками. Они мешают работе организма и провоцируют болезни. В лабораториях грызуны, получившие препарат, жили дольше и реже болели раком, об этом сообщил портал Longevity Technology.

Команда утверждает, что их метод радикально изменяет принципы борьбы со старением. Этот подход обучает иммунную систему распознавать и уничтожать клетки, утратившие способность к регенерации. С возрастом количество таких клеток увеличивается, они отравляют окружающие ткани и служат индикатором хронического воспаления. Исследователи полагают, что удаление этого «избыточного груза» может повысить физическую выносливость и снизить риск развития серьёзных заболеваний.

Несмотря на громкие заявления, эксперты предупреждают, что до применения на здоровых людях еще очень далеко: пока все исследования проводились только на грызунах. Их жизнь увеличивалась вдвое, а общее состояние организма становилось лучше. В моделях рака рост опухолей замедлялся, а в некоторых случаях болезнь отступала совсем. Специалисты отмечают, что данный эффект обусловлен именно выведением из организма старых клеток, которые способствуют развитию опухолевых процессов.

Учёные подали документы для начала клинических испытаний препарата на людях. Среди первых участников будут пациенты с тяжёлыми формами рака. Даже если испытания покажут безопасность препарата, вероятнее всего, SenoVax будет использоваться в узкоспециализированных медицинских целях, а его применение для омоложения будет обсуждаться ещё много лет.

Ранее россиянам рассказали, почему может дергаться веко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами