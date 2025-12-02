Создана вакцина против старения организма

Ученые из биотех-компании Immorta Bio создали вакцину SenoVax, которая борется со стареющими клетками. Они мешают работе организма и провоцируют болезни. В лабораториях грызуны, получившие препарат, жили дольше и реже болели раком, об этом сообщил портал Longevity Technology.

Команда утверждает, что их метод радикально изменяет принципы борьбы со старением. Этот подход обучает иммунную систему распознавать и уничтожать клетки, утратившие способность к регенерации. С возрастом количество таких клеток увеличивается, они отравляют окружающие ткани и служат индикатором хронического воспаления. Исследователи полагают, что удаление этого «избыточного груза» может повысить физическую выносливость и снизить риск развития серьёзных заболеваний.

Несмотря на громкие заявления, эксперты предупреждают, что до применения на здоровых людях еще очень далеко: пока все исследования проводились только на грызунах. Их жизнь увеличивалась вдвое, а общее состояние организма становилось лучше. В моделях рака рост опухолей замедлялся, а в некоторых случаях болезнь отступала совсем. Специалисты отмечают, что данный эффект обусловлен именно выведением из организма старых клеток, которые способствуют развитию опухолевых процессов.

Учёные подали документы для начала клинических испытаний препарата на людях. Среди первых участников будут пациенты с тяжёлыми формами рака. Даже если испытания покажут безопасность препарата, вероятнее всего, SenoVax будет использоваться в узкоспециализированных медицинских целях, а его применение для омоложения будет обсуждаться ещё много лет.

