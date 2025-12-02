Россиянам рассказали, почему может дергаться веко

Подрагивание века может указывать как на стресс, так и на блефароспазм, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

«Тики у взрослых могут представлять собой самые разнообразные заболевания, но в подавляющем большинстве случаев это не страшно. Подергивания глаза, например, — это, как правило, следствие переутомления, стресса. Это благоприятное по своему прогнозу состояние, которое проходит само. Отдельно следует упомянуть лицевые гиперкинезы эпилептической природы, во время которых отмечаются повторяющиеся, ритмичные и быстрые подергивания век. Они могут сочетаться с подергиваниями рук», — отметил специалист.

Также подрагивание век может указывать на блефароспазм.

«Это уже не просто небольшое подрагивание века, а непроизвольное сокращение мышц век, которое может проявляться в виде частого моргания или даже полного смыкания глаза. Блефароспазм представляет локальную форму мышечной дистонии, для его уменьшения часто помогает местное введение препаратов ботулинического токсина», — заключил врач.

