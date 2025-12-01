На Солнце произошла вспышка высшего балла Х

ИКИ РАН: на Солнце впервые за две недели зарегистрировали вспышку высшего балла

Вспышку высшего балла Х зафиксировали на Солнце впервые за последние две недели. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Сегодня рано утром, в 5:49 по московскому времени, на северо-восточном крае Солнца после перерыва в две недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что текущая ситуация на поверхности звезды является «полным безумием». По данным организации, вспышка произошла в области № 4274. Эта область «в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность» с октября 2025 года.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее на Солнце за один день зарегистрировали пять сильных вспышек.