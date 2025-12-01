Найден способ уничтожить раковые клетки, не повреждая здоровые

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали наночастицы из оксида молибдена, способные избирательно уничтожать раковые клетки без существенного повреждения здоровых. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Исследователи скорректировали состав оксида молибдена с помощью добавления водорода и аммония. Это изменило поведение частиц: при взаимодействии с клеточной средой они начинали вырабатывать активные молекулы кислорода — нестабильные формы кислорода, которые вызывают повреждение и апоптоз раковых клеток.

Отмечается, что здоровые клетки переносят такой стресс значительно лучше. В эксперименте наночастицы за 24 часа уничтожили в три раза больше клеток рака шейки матки, чем здоровых, причем процесс не требовал активации светом.

Дополнительный тест — разрушение синего красителя — показал масштаб реакций: частицы расщепили его на 90% всего за 20 минут даже в полной темноте. По мнению авторов, такая активность открывает путь к созданию щадящих методов лечения, которые будут точнее воздействовать на опухоль и меньше затрагивать здоровые ткани.

Поскольку материал основан на обычном оксиде металла, а не на дорогих или потенциально токсичных благородных металлах, его производство может оказаться дешевле и безопаснее. Сейчас команда продолжает работу над технологией. Методика пока протестирована только на клеточных моделях, однако уже демонстрирует перспективный принцип лечения, основанный на использовании внутренних уязвимостей опухолей.

Следующий этап включает разработку систем адресной доставки, которые активируют частицы строго внутри опухоли, а также методов регулирования высвобождения активных форм кислорода. Ученые ищут партнеров среди биотехнологических и фармацевтических компаний для проведения тестов на животных и создания масштабируемой технологии производства.

