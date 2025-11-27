На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стареющие «клетки-зомби» помогают в лечении рака легких, выяснили ученые

Cell Reports: стареющие клетки могут повышать эффективность лечения рака легких
Depositphotos

Ученые из клиники Мейо установили, что эффективность иммунотерапии рака может повышаться благодаря участию стареющих опухолевых клеток, обычно ассоциирующихся с возрастными заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Команда изучала аденокарциному легкого — наиболее распространенный тип рака легких, который возникает как у курильщиков, так и у людей без этой вредной привычки. Особое внимание было уделено гену PRKCI. Он ускоряет рост опухоли и подавляет иммунную систему, мешая иммунным клеткам распознавать и уничтожать раковые. Однако исследователи обнаружили, что даже при отсутствии копии PRKCI опухоль все равно развивается — но ведет себя иначе.

У таких опухолей наблюдались организованные скопления иммунных клеток (так называемых вторичных лимфоидных структур), которые обычно указывают на повышенную вероятность успеха терапии ингибиторами иммунных контрольных точек. Ранние эксперименты показали, что опухоли без PRKCI растут медленнее, а сами опухолевые клетки на ранних стадиях приобретают свойства клеток, участвующих в восстановлении поврежденной легочной ткани.

Ключевым открытием стало то, что стареющие клетки или «клетки-зомби» — усиливают иммунный ответ, способствуя формированию защитных скоплений иммунных клеток.

Исследователи выделили три признака опухоли, которые могут предсказывать успешный ответ на иммунотерапию: потеря гена PRKCI, наличие стареющих опухолевых клеток и высокое число «иммунных скоплений». Команда уже разработала препарат, подавляющий передачу сигналов PRKCI.

По словам авторов, сочетание ингибитора PRKCI и иммунотерапии может открыть путь к новым персонализированным схемам лечения, и будущие клинические испытания такого подхода станут важным направлением исследований.

Ранее отходам ускорителей частиц нашли применение в борьбе с раком.

