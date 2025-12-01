На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли механизм формирования долговременной памяти

Cell: для формирования долговременной памяти необходимы три молекулы
Depositphotos

Ученые Лаборатории нейродинамики и когнитивных процессов в Университете Рокфеллера выяснили, что для перевода кратковременных воспоминаний в устойчивые мозг использует три молекулярных «таймера». Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Используя систему виртуальной реальности для мышей, исследователи проследили, как мозг переводит память из хрупкого состояния в стабильное. Оказалось, что на долговечность воспоминаний влияют три транскрипционных регулятора: Camta1 и Tcf4 в таламусе и Ash1l в передней поясной коре. Эти молекулы не участвуют в формировании первоначального следа памяти, но необходимы для его последующего сохранения.

Согласно предложенной модели, память сначала формируется в гиппокампе. После этого Camta1 удерживает ранний след, Tcf4 усиливает клеточные связи и структурную поддержку, а Ash1l обеспечивает перестройку хроматина, делая воспоминание более устойчивым.

«Если эти молекулярные таймеры не запускаются, воспоминания быстро исчезают», — объясняет ведущий автор исследования Прия Раджасетхупати.

Особый интерес у ученых вызвал Ash1l: этот фермент относится к семейству гистоновых метилтрансфераз, которые также позволяют иммунным клеткам «помнить» инфекции и поддерживают идентичность клеток во время развития.

Авторы отмечают, что понимание этих механизмов может помочь создавать новые подходы к терапии нарушений памяти, включая болезнь Альцгеймера. Сейчас команда исследует, как именно активируются эти молекулярные регуляторы и что определяет длительность их работы.

Ранее был назван неожиданный способ восстановить все детские воспоминания.

