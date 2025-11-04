На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный способ восстановить все детские воспоминания

Scientific Reports: иллюзия «детского лица» помогает вспомнить события из детства
Sainsbury Wellcome Center

Ученые из Английского университета Англия Раскин показали, что ощущение принадлежности «детскому» образу собственного лица усиливает воспоминания о ранних годах жизни. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участникам показывали видео их лиц, синхронно повторяющих движения головы. В одной группе изображение было отредактировано, чтобы выглядеть моложе, в другой оставалось без изменений. Затем добровольцев попросили вспомнить события из детства и прошедшего года.

Оказалось, что участники, видевшие «детскую» версию себя, вспоминали больше деталей и эмоций, связанных именно с детскими воспоминаниями. На недавние события этот эффект не распространялся.

«Наши воспоминания формируются вместе с ощущением тела, в котором мы тогда существовали», — объяснила руководитель исследования профессор Джейн Аспелл. — «Когда мы возвращаем человеку переживание своего детского «я», мозг получает дополнительные подсказки, помогающие активировать старые воспоминания».

Ученые предполагают, что подобные методы в будущем можно использовать, чтобы улучшать память у людей с когнитивными нарушениями.

Ранее был назван простой способ замедлить старение мозга.

