Веселящий газ облегчает симптомы устойчивой депрессии, выяснили ученые

Ученые из Бирмингемского университета установили, что краткосрочное лечение закисью азота может уменьшать симптомы большого депрессивного расстройства, включая случаи, когда стандартные антидепрессанты не помогают. Результаты исследования опубликованы в eBioMedicine (eBM).

Команда проанализировала семь клинических исследований и четыре протокола, в которых рассматривалось применение закиси азота (N2O) для терапии депрессивных расстройств. Этот газ широко используется в качестве средства для ингаляционного наркоза и обезболивания при родах. В начальной фазе N2O вызывает возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, что служит причиной «бытового» названия — веселящий газ.

Особое внимание уделялось лечению трудно поддающейся терапии депрессии, при которой оказываются неэффективными минимум два разных типа антидепрессантов. Ранее та же группа ученых оценивала распространенность этого состояния у британских пациентов и получила показатель около 48 %.

В трех испытаниях однократная ингаляция закиси азота в концентрации 50 % приводила к быстрому уменьшению выраженности симптомов депрессии уже в течение суток, однако эффект ослабевал в течение недели. Многократное применение на протяжении нескольких недель давало более устойчивый результат, что говорит о необходимости повторных процедур для сохранения терапевтического действия.

Предполагается, что закись азота воздействует на глутаматные рецепторы, аналогично кетамину, что и обеспечивает быстрое улучшение настроения. Авторы также изучили безопасность терапии. У некоторых пациентов возникали кратковременные побочные эффекты — тошнота, головокружение, головные боли. Они проходили самостоятельно и не требовали вмешательства. Более высокие концентрации увеличивали вероятность таких реакций, но краткосрочных проблем с безопасностью не выявлено. При этом долгосрочное воздействие закиси азота пока остается недостаточно изученным.

Исследователи подчеркивают, что для интеграции метода в существующие схемы лечения нужны дополнительные испытания: необходимо определить оптимальные дозы, частоту применения и оценить длительную безопасность подхода.

