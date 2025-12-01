На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Веселящий газ облегчает симптомы устойчивой депрессии, выяснили ученые

eBM: веселящий газ снижает симптомы депрессии, устойчивой к лечению
Depositphotos

Ученые из Бирмингемского университета установили, что краткосрочное лечение закисью азота может уменьшать симптомы большого депрессивного расстройства, включая случаи, когда стандартные антидепрессанты не помогают. Результаты исследования опубликованы в eBioMedicine (eBM).

Команда проанализировала семь клинических исследований и четыре протокола, в которых рассматривалось применение закиси азота (N2O) для терапии депрессивных расстройств. Этот газ широко используется в качестве средства для ингаляционного наркоза и обезболивания при родах. В начальной фазе N2O вызывает возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, что служит причиной «бытового» названия — веселящий газ.

Особое внимание уделялось лечению трудно поддающейся терапии депрессии, при которой оказываются неэффективными минимум два разных типа антидепрессантов. Ранее та же группа ученых оценивала распространенность этого состояния у британских пациентов и получила показатель около 48 %.

В трех испытаниях однократная ингаляция закиси азота в концентрации 50 % приводила к быстрому уменьшению выраженности симптомов депрессии уже в течение суток, однако эффект ослабевал в течение недели. Многократное применение на протяжении нескольких недель давало более устойчивый результат, что говорит о необходимости повторных процедур для сохранения терапевтического действия.

Предполагается, что закись азота воздействует на глутаматные рецепторы, аналогично кетамину, что и обеспечивает быстрое улучшение настроения. Авторы также изучили безопасность терапии. У некоторых пациентов возникали кратковременные побочные эффекты — тошнота, головокружение, головные боли. Они проходили самостоятельно и не требовали вмешательства. Более высокие концентрации увеличивали вероятность таких реакций, но краткосрочных проблем с безопасностью не выявлено. При этом долгосрочное воздействие закиси азота пока остается недостаточно изученным.

Исследователи подчеркивают, что для интеграции метода в существующие схемы лечения нужны дополнительные испытания: необходимо определить оптимальные дозы, частоту применения и оценить длительную безопасность подхода.

