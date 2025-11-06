Названа группа людей, имеющая защиту от деменции на 28% выше

Люди, которые ощущают в своей жизни цель и смысл, реже сталкиваются с ухудшением памяти и мышления в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные почти 14 тысяч человек. Работа опубликована в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry (AJGP).

С возрастом когнитивные способности — память, внимание, скорость мышления — постепенно снижаются. Однако темпы этого процесса у всех разные. На ухудшение работы мозга влияют стресс, малоподвижный образ жизни, плохое питание и социальная изоляция.

Ученые под руководством Николаса Ховарда из Университета Мичигана решили проверить, может ли ощущение цели в жизни стать фактором, защищающим мозг от возрастных изменений.

Они использовали данные национального исследования Health and Retirement Study, в котором участвовали 13 765 человек старше 45 лет без признаков когнитивных нарушений в начале наблюдения. За испытуемыми следили до 15 лет, оценивая их эмоциональное состояние, уровень образования, наличие депрессии и генетические риски, включая вариант гена APOE E4, связанный с болезнью Альцгеймера.

За время наблюдения когнитивные нарушения развились у 13% участников. Однако у тех, кто с самого начала демонстрировал высокий уровень осмысленности жизни, риск подобных проблем оказался на 28% ниже, чем у остальных — даже при учете генетических факторов и социально-демографических различий.

«Люди, имеющие сильное чувство жизненной цели, реже сталкиваются с деменцией и дольше сохраняют ясность ума, — отметили авторы. — Развитие этого чувства может стать эффективным способом профилактики когнитивных нарушений».

Ранее был развеян популярный миф о старении мозга.