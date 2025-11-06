На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа группа людей, имеющая защиту от деменции на 28% выше

AJGP: наличие жизненной цели уменьшает риск когнитивных нарушений на 28%
true
true
true
close
Depositphotos

Люди, которые ощущают в своей жизни цель и смысл, реже сталкиваются с ухудшением памяти и мышления в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные почти 14 тысяч человек. Работа опубликована в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry (AJGP).

С возрастом когнитивные способности — память, внимание, скорость мышления — постепенно снижаются. Однако темпы этого процесса у всех разные. На ухудшение работы мозга влияют стресс, малоподвижный образ жизни, плохое питание и социальная изоляция.

Ученые под руководством Николаса Ховарда из Университета Мичигана решили проверить, может ли ощущение цели в жизни стать фактором, защищающим мозг от возрастных изменений.

Они использовали данные национального исследования Health and Retirement Study, в котором участвовали 13 765 человек старше 45 лет без признаков когнитивных нарушений в начале наблюдения. За испытуемыми следили до 15 лет, оценивая их эмоциональное состояние, уровень образования, наличие депрессии и генетические риски, включая вариант гена APOE E4, связанный с болезнью Альцгеймера.

За время наблюдения когнитивные нарушения развились у 13% участников. Однако у тех, кто с самого начала демонстрировал высокий уровень осмысленности жизни, риск подобных проблем оказался на 28% ниже, чем у остальных — даже при учете генетических факторов и социально-демографических различий.

«Люди, имеющие сильное чувство жизненной цели, реже сталкиваются с деменцией и дольше сохраняют ясность ума, — отметили авторы. — Развитие этого чувства может стать эффективным способом профилактики когнитивных нарушений».

Ранее был развеян популярный миф о старении мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами