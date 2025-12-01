На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции обнаружили черное зеркало возрастом 8500 лет

Arkeonews: в Турции обнаружили древнее зеркало из необычного материала
The Canhasan Archaeological Excavation Team

Команда археологов из Университета Анкары обнаружила на кургане Джанхасан в деревне Алачаты (Турция, Караман) обсидиановое зеркало возрастом примерно 8500 лет и коллекцию тщательно обработанных обсидиановых орудий. Об открытии сообщает издание Arkeonews.

Археологи сообщили о редких находках в Канхасане — одном из древнейших неолитических поселений Центральной Анатолии, где, как предполагается, существовала одна из первых планировок улиц возрастом около 10 000 лет. Раскопки проводятся в рамках проекта Министерства культуры и туризма Турции «Наследие для будущего».

Одним из ключевых результатов сезона стало выявление древнейшей известной улицы докерамического неолита. По словам Байсала, такой тип планировки указывает на первые шаги к урбанизации: сообщество уже пользовалось организованной структурой, включавшей общие пространства и продуманную архитектуру.

Не менее значимой находкой стало обсидиановое зеркало, датируемое около 6500 годом до н. э. По словам ученых, зеркала из вулканического стекла встречаются крайне редко и производятся по сложной технологии: обсидиан нужно обрабатывать и полировать с высокой точностью. Исследователи отмечают, что все известные подобные изделия были найдены на территории современной Турции, что говорит о локальном происхождении этой технологической традиции.

Помимо зеркала команда обнаружила обсидиановые наконечники стрел, украшенные тонкими линейными насечками. Этот характерный стиль гравировки, по предварительной оценке, уникален для Канхасана и может отражать местные символические традиции. Эти мотивы, вероятно, связаны с социальной идентичностью или ритуальными практиками ранних земледельческих сообществ.

Ранее в Израиле нашли древнейшую в мире фигурку человека с животным.

