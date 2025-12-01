На Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек за 2025 год

Синоптик Леус сообщил о пятой по силе вспышке Солнца в 2025 году

Утром 1 декабря на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, она относится к высшему классу Х и достигла мощности Х1,95 балла, пик пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени.

Синоптик отметил, что по своей силе вспышка входит в пятерку самых значительных явлений на Солнце с начала этого года. При этом место ее формирования находится далеко от линии Солнце–Земля, поэтому вероятность попадания солнечного вещества на планету крайне мала.

Солнечная вспышка — взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

