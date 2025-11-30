На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ отследить движения плода в утробе матери без УЗИ

SciAdv: пластырь с ИИ отслеживает движения плода в утробе матери с точностью 90%
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Инженеры Университета Монаша разработали мягкий носимый пластырь, который позволяет непрерывно отслеживать движения плода во время беременности вне клиники. Разработка описана в журнале Science Advances (SciAdv).

Тонкий пластырь размером около 10-14 квадратных сантиметров фиксирует такие движения, как перевороты, потягивания и толчки. В клиническом исследовании с участием 59 беременных женщин устройство распознавало движения с точностью более 90%.

Ученые напомнили: сейчас большинство будущих матерей дома полагаются на самостоятельный подсчет шевелений, что нередко вызывает тревогу и не дает полной картины состояния ребенка. По словам ведущего исследователя Винаяка, новая технология должна восполнить этот пробел и обеспечить удобный неинвазивный контроль. Он отметил, что пластырь легкий, гибкий и рассчитан на длительное ношение без ограничения повседневной активности.

«Эффективность устройства достигается за счет сочетания мягких материалов, продвинутой обработки сигналов и искусственного интеллекта. Два датчика фиксируют характерные изменения поверхности живота, возникающие при движении плода, а система машинного обучения анализирует эти сигналы и отделяет их от движений матери», – добавил руководитель лаборатории обработки биомедицинских сигналов Университета Монаша Фэй Марцбанрад.

Перед испытаниями на участницах ученые проверили работу датчиков на 2D- и 3D-моделях брюшной полости, оценивая, как они улавливают имитированные удары ногами под разными углами и глубинами. Затем два пластыря разместили на животе беременных, а ультразвук использовали как эталон при обучении алгоритмов.

Исследователи подчеркивают: технология не заменяет медицинские обследования, но может дополнить стандартный уход, помочь раньше заметить изменения активности и снизить стресс будущих родителей. Следующие шаги — расширенные клинические испытания и получение регуляторных разрешений для применения вне больницы.

Ранее был назван нутриент, недостаток которого во время беременности может повлиять на ум ребенка.

