Назван нутриент, недостаток которого в беременность может повлиять на ум ребенка

Врач Москвичева: недостаток Омега-3-6 во время беременности влияет на ум ребенка

Juefrateam/Shutterstock/FOTODOM

Вегетарианство может привести к недостатку Омега 3-6. Это особенно опасно во время беременности, так как может повлиять на умственные способности ребенка, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

«Несмотря на то, что омега-3 содержатся в орехах и семенах, растительных маслах и вегетарианцы используют эти продукты в питании, исследования показывают, что не всегда этого бывает достаточно. Значимые источники полиненасыщенных жирных кислот — жирная морская рыба и морепродукты. Недостаток омега-3 у матери может негативно повлиять на когнитивные способности ребенка», – отметила доктор.

Врач также подчеркнула, что перечисленные риски не должны пугать будущих мам, но должны настраивать на серьезное отношение к питанию.

«Часто вегетарианки — это женщины, которые внимательно следят за своим здоровьем и следуют рекомендациям специалистов. Прием витаминно-минеральных комплексов и специального питания для будущих мам помогает закрыть все дефициты», – заключила врач.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала Москвичева в интервью «Газете.Ru».

Ранее были названы неожиданные причины постоянного слезотечения.

