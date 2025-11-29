На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали в декабре «звездопад-гигант»

В декабре прогнозируется самый мощный в 2025 году звездопад Геминиды
Sofoklo/Shutterstock/FOTODOM

В декабре прогнозируется самый мощный звездопад Геминиды в этом году. Об этом свидетельствует астропрогноз Московского планетария.

Там отметили, что в последний месяц 2025 будут два звездопада — Геминиды и Урсиды.

«С 13 на 14 декабря — звездопад-гигант из созвездия Близнецы. Метеорный поток Геминиды обещает до 120 метеоров в час», — рассказали в планетарии.

Там отметили, что метеоры будут хорошо видны, потому что Луна будет стремиться и не слишком ограничит видимость. А метеорный поток Урсиды произойдет в самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Тогда звездопад из созвездия Малая Медведица подарит до 10 метеоров в час.

В ноябре астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий и назвал их в честь блюд фастфуда. По его словам, внимательные наблюдатели смогут заметить «Сосиску в тесте», «Куриные наггетсы» и «Креветочное кольцо» невооруженным глазом. Эксперт утверждает, что при правильных условиях можно разглядеть «Сыр на палочке», «Поросенка в одеяле» и «Мини-пиццу».

Ранее россиянам рассказали, насколько вероятно новое падение крупного метеорита.

