Сосиска в тесте и Куриный наггетс: астроном назвал новые созвездия в четь фастфуда

Британский астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий и назвал их в честь блюд фастфуда. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Томпсона, внимательные наблюдатели смогут заметить «Сосиску в тесте», «Куриные наггетсы» и «Креветочное кольцо» невооруженным взглядом. Эксперт утверждает, что при правильных условиях также можно увидеть «Сыр на палочке», «Поросенка в одеяле» и «Мини-пиццу».

Как отмечается, больше шансов увидеть небесные деликатесы будет, если наблюдать небо 20 ноября, когда появится «микронолуние» — идеальные условия для наблюдения за звездами.

«Будь то «Поросенок в одеяле» в Близнецах или «Креветочное кольцо» в Зимнем Шестиугольнике, теперь над головой мерцает целый праздничный шведский стол», — заключил астроном.

