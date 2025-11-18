На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сосиска в тесте и Куриный наггетс: астроном назвал новые созвездия в четь фастфуда

Daily Mail: британский астроном назвал новые созвездия в честь блюд фастфуда
ESA/Hubble

Британский астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий и назвал их в честь блюд фастфуда. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Томпсона, внимательные наблюдатели смогут заметить «Сосиску в тесте», «Куриные наггетсы» и «Креветочное кольцо» невооруженным взглядом. Эксперт утверждает, что при правильных условиях также можно увидеть «Сыр на палочке», «Поросенка в одеяле» и «Мини-пиццу».

Как отмечается, больше шансов увидеть небесные деликатесы будет, если наблюдать небо 20 ноября, когда появится «микронолуние» — идеальные условия для наблюдения за звездами.

«Будь то «Поросенок в одеяле» в Близнецах или «Креветочное кольцо» в Зимнем Шестиугольнике, теперь над головой мерцает целый праздничный шведский стол», — заключил астроном.

До этого сообщалось, что в ноябре начнется знаменитый метеорный поток Леониды. Это один из самых известных и впечатляющих метеорных дождей, который ежегодно дарит наблюдателям «звездопад» в осеннем ночном небе.

Ранее ученый рассказал о загадочном происхождении звездопада Леониды.

