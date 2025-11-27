«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых новой загадочной деталью

У загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS, который еще называют «инопланетным кораблем» или «кометой-кораблем», наблюдается редкий пылевой антихвост. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По словам специалистов, чем сильнее объект удаляется от Солнца, тем более четкие снимки удается с ним сделать. На новых кадрах можно разглядеть некоторые ранее скрытые детали. Например, на одном из снимков ученые увидели у 3I/ATLAS антихвост, находящийся противоположно основному обычному хвосту.

До этого астрономы сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует «вращательное» движение, что вновь разожгло споры о его истинной природе. По мнению ученых, это подтверждает, что межзвездный объект может иметь «направленные двигатели». Сейчас астрономы-любители пытаются определить, является ли эффект вращения реальным, или он вызван длинной выдержкой кадров, атмосферными искажениями или дрейфом системы слежения.

При этом NASA на пресс-конференции опровергло предположения, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем, подтвердив, что речь идет о комете.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику.