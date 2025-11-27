На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пилотируемый корабль «Союз МС-28» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем пристыковался к МКС
«Роскосмос»

Корабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым и американским астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем состоялся с космодрома Байконур в 12:28 мск. Уже через восемь минут 49 секунд она вывела аппарат на околоземную орбиту. Полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Через несколько часов экипаж корабля должен открыть люки и перейти на станцию.

На МКС членов «Союз МС-28» ждут россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, а также американцы Джонни Ким, Зена Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи.

19 ноября временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал, что на борту Международной космической станции не существует запретных тем для бесед между космонавтами и астронавтами, включая политические вопросы.

По словам рекордсмена по суммарному пребыванию в космосе, ключевое отличие космического общения от земного заключается в том, что участники экспедиций не доводят дискуссии до крайностей, а стараются услышать и понять друг друга.

Ранее орбиту МКС подняли на несколько километров.

