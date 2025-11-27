На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, улучшающие работу сердца

BMC: пища, богатая полифенолами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
true
true
true
close
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Рацион, в котором часто присутствуют чай, кофе, ягоды, орехи, какао, цельные злаки и оливковое масло, может заметно улучшать состояние сердца в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

В течение более чем десяти лет ученые наблюдали свыше 3,1 тысячи участников из когорты близнецов TwinsUK. У тех, кто следовал питанию с высоким содержанием полифенолов, фиксировались более благоприятные показатели артериального давления и холестерина, что отражалось в снижении прогнозируемого сердечно-сосудистого риска. Впервые эти данные были сопоставлены с уровнем метаболитов полифенолов в моче — молекул, образующихся при их расщеплении в организме. Люди с повышенной концентрацией таких соединений, особенно производных флавоноидов и фенольных кислот, имели более низкий сердечно-сосудистый риск и более высокие показатели «хорошего» холестерина.

По словам профессора Аны Родригес-Матеос, длительное соблюдение диеты, насыщенной полифенолами, способно заметно замедлить возрастной рост сердечно-сосудистого риска, а даже небольшие, но постоянные улучшения рациона — например, более частое включение ягод, орехов или чая — дают ощутимую пользу.

Ведущий автор исследования доктор Юн Ли подчеркнул, что подобный подход прост и доступен большинству людей, поскольку опирается на обычные, повседневные продукты.

Ранее была названа диета, защищающая от развития психических расстройств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами