На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа диета, защищающая от развития психических расстройств

JAD: высокое потребление минералов снижает риск развития психических расстройств
true
true
true
close
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Высокое потребление ряда минералов может снижать вероятность развития депрессии, тревожности и некоторых других психических расстройств, тогда как избыток кальция, наоборот, повышает эти риски. К таким выводам пришли исследователи из Сианьцзяотунского университета, проанализировав данные почти 200 тысяч участников. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Психические заболевания остаются одной из главных глобальных проблем здравоохранения, и ученые все активнее изучают влияние питания на работу мозга. Минералы участвуют в синтезе нейромедиаторов, энергетическом обмене и передаче сигналов между нервными клетками, а потому изменения в их потреблении могут сказываться на функционировании психики.

Авторы работы использовали длительное наблюдение за участниками — в среднем 13 лет — и сопоставили их пищевые привычки с последующими диагнозами депрессии, тревожных расстройств, ПТСР, шизофрении, биполярного расстройства и суицидального поведения. В расчет были включены десятки факторов: возраст, пол, образ жизни, вредные привычки, наличие хронических болезней и социально-экономический статус.

Анализ показал, что у людей с более высоким потреблением железа, магния и селена вероятность развития депрессии была заметно ниже. Похожая защитная связь была обнаружена для марганца в отношении суицидального поведения и для цинка — в отношении риска ПТСР. При этом ни один из двенадцати изученных минералов не демонстрировал связи с риском шизофрении или биполярного расстройства. Наиболее резкий и неожиданный результат касался кальция: люди, которые потребляли его больше остальных, чаще сталкивались с депрессией и тревожностью, что, по мнению авторов, требует дальнейшего изучения.

Ранее были названы продукты, провоцирующие переедание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами