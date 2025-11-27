Названы ключевые стадии изменений в мозге в течение жизни

Ученые из Кембриджского университета установили, что мозг человека проходит четыре ключевых этапа изменений в течение жизни — в возрасте девяти, 32, 66 и 83 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Анализ МРТ-снимков головного мозга почти 3800 человек — от новорожденных до людей 90 лет — показал, что изменения в мозге происходят не постепенно, а скачкообразно. Исследователи проследили, как движение воды в тканях отражает перестройку связей между различными областями и выявили характерные возрастные «поворотные точки»: около девяти, 32, 66 и 83 лет.

По словам авторов, развитие мозга представляет собой не плавную эволюцию, а последовательность этапов, на которых сеть нейронных связей перестраивается особым образом.

Первый период — от рождения до примерно девятилетнего возраста — сопровождается быстрым ростом объема серого и белого вещества. Затем, с девяти до 32 лет, мозг проходит длительную эпоху интенсивной перестройки, когда формируются устойчивые связи и ускоряется обмен информацией между областями. Именно в это время чаще всего впервые проявляются психические расстройства.

В возрасте 32-66 лет изменения становятся более стабильными и менее резкими, а после 66 лет области мозга начинают работать более автономно. После 83 лет межобластные связи ослабевают еще сильнее, что отражает естественное возрастное снижение когнитивных функций.

Авторы подчеркивают, что второй этап может играть ключевую роль в уязвимости к психическим нарушениям. Однако независимые эксперты отмечают, что исследователи объединили девять массивов данных разного качества, что может приводить к смещению результатов.

