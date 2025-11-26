Назван точный режим питания для замедления старения мозга

Длительное ограничение калорийности рациона на 30 % может укреплять защитное миелиновое покрытие вокруг нейронов, замедляя естественное старение мозга. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Исследование началось в 1980-х годах в сотрудничестве с Национальным институтом по проблемам старения. В нем участвовали две группы испытуемых: первая сократила суточное потребление калорий примерно на треть, а вторая не вносила в рацион изменений.

После наступления естественной смерти у участников ученые проанализировали их мозг с помощью секвенирования РНК отдельных ядер. Этот метод позволил оценить молекулярный профиль отдельных групп клеток. Сравнение показало, что ограничение калорий влияет на экспрессию генов и активность клеточных путей, связанных со старением.

Клетки мозга у участников с ограничением калорий оказались метаболически более здоровыми. В них повышалась экспрессия генов, связанных с миелином — веществом, которое окружает нейроны и обеспечивает быстрое и эффективное проведение нервных импульсов.

Также наблюдались изменения активности ключевых гликолитических метаболических путей и биосинтеза жирных кислот, необходимых для поддержания миелиновой оболочки. Ученые объяснили: у людей старшего возраста обычно наблюдаются нарушения метаболизма и окислительное повреждение клеток, что снижает способность сохранять миелин и ведет к деградации белого вещества.

