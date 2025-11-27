Лучше всего чистят зубы специальные ершики и электрическая щетка, выяснили ученые

Ученые НовГУ проанализировали различные методики чистки зубов, изучив более 5000 наблюдений за последние десять лет. Оказывается, что межзубные ершики лучше всего очищают зубы, а использование электрических щеток может сократить годовые затраты на лечение стоматологических заболеваний на 13%, об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования стоматологических заболеваний в зависимости от метода чистки. Лучший результат показали межзубные ершики. На втором месте — электрическая зубная щетка. На третьем — зубная нить. Хуже всех справились обычные зубные щетки. Эффективность оценивалась по пяти основным параметрам: количество налета, воспаление и кровоточивость десен, наличие полезного фтора и аномальных бактерий. Также исследовали влияние регулярности и длительности процедуры.

Так, концентрация ключевых микроорганизмов, таких как лактобациллы и стрептококки, у пользователей электрических щеток была ближе всех к норме. Другой важный показатель – энзиматическая активность слюны, – то есть ее способность к ферментативному расщеплению углеводов в ротовой полости. У тех, кто использовал электрические щетки, уровни фермента альфа-амилазы были на 6,2% выше в сравнении с применением междентальных щеток.

При этом сочетание электрических зубных щеток и высокофтористых паст усиливает антимикробный эффект на 14%. Это открытие объясняется способностью фтора разрушать бактериальные биопленки и открывает перспективы для создания более эффективных средств гигиены.

Еще у тех, кто пользовался электрическими щетками, бактерии во рту были менее устойчивы к антисептикам (например, к хлоргексидину). Это облегчает стоматологическое лечение таких пациентов. Так, у пользователей механических щеток уровень резистентности стрептококков к хлоргексидину составлял 15%, тогда как для электрических щеток этот показатель снижался до 9%. Но при этом использование междентальных щеток усиливает естественную генетическую защиту от болезнетворных микробов.

«Уменьшение годовых затрат на стоматологическую заботу на 13% при использовании электрических щеток не только экономически эффективно, но и социально значимо», – рассказала аспирант Медицинского института НовГУ Ксения Шмандина.

Материал подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

